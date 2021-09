Betrunkener Fahrradfahrer auf der B 36

Ein betrunkener Fahrradfahrer hat sich und andere Autofahrer am Wochenende auf der Bundesstraße 36 in Eggenstein-Leopoldshafen in Gefahr gebracht. Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 34-Jährige zunächst die Bundesstraße und wäre dabei fast von einem Fahrzeug erfasst worden. Dann trug er das Rad über die Mittelbegrenzung und fuhr entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Mannheim. In der Folge stürzte er und wurde durch eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung aufgefunden. Ein Atemalkoholtest der Polizei ergab später einen Wert von fast 2,3 Promille.