Ein Autofahrer in Baden-Baden war am Donnerstagabend nicht nur betrunken unterwegs, er entblößte sich auch noch vor der Polizei. Der 56-jährige Mann wurde in der Sophienstraße von der Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten bei ihm einen Alkoholwert von über drei Promille fest. Bei der anschließenden Blutabnahme im Krankenhaus entblößte der Mann sein Glied vor den Polizisten und beleidigte sie. Gegen ihn wird nun ermittelt.