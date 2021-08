per Mail teilen

In Baden-Baden ist am Donnerstagabend ein betrunkener junger Mann aggressiv geworden und leistete massiven Widerstand gegen Polizeibeamte. Polizeiangaben zufolge kam es zunächst zu einer Auseinandersetzung mit zwei Gleichaltrigen, danach pöbelte er Gäste eines Lokals an. Die hinzugerufene Polizei stellte einen Atemalkohol von 2,5 Promille fest. Auch bei der Festnahme leistete er Widerstand. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.