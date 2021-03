per Mail teilen

Ein Betrunkener ist am Dienstag am Bahnhof in Rastatt ins Gleisbett gestürzt und hat damit eine Sperrung des Bahnhofs ausgelöst. Der Mann wollte offenbar einen Lokführer nach einer Zugverbindung fragen und fiel dabei über die Bahnsteigkante. Die Gleise mussten für eine knappe halbe Stunde gesperrt werden. Der Mann blieb unverletzt.