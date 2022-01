per Mail teilen

Ein 22-Jähriger hat laut Polizei in der Nacht auf Dienstag in Malsch vier Männer beleidigt und einen mit einem Messer bedroht. Bei seiner Festnahme durch Beamte des Polizeireviers Ettlingen leistete der alkoholisierte Mann erheblichen Widerstand, er wurde dabei leicht verletzt. Wie sich herausstellte, befindet sich der Beschuldigte in Bewährungszeit. Er wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe nun dem Haftrichter vorgeführt.