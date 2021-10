Betrunkene Mutter beschäftigt Flughafen-Polizei

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden hat eine betrunkene Mutter die Polizei auf Trab gehalten. Als die 31-Jährige am Dienstag mit ihrem 5-jährigen Sohn gelandet war, schien sie laut Polizei desorientiert und glaubte, immer noch an ihrem Abreiseort in Griechenland zu sein. Ein Alkoholtest ergab mehr als 2,6 Promille. Weil sich die Frau zunehmend aggressiv gegenüber den Polizisten verhalten habe, kam sie in Gewahrsam. Sie erbrach sich mehrfach im Polizeigebäude. Die Beamten musste zudem einschreiten, damit die Mutter nicht mit ihrem Sohn aus dem Fenster kletterte. Die Mutter und das wohlbehaltene Kind wurden schließlich Verwandten übergeben. Das Jugendamt wurde über den Vorfall informiert.