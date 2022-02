Ein Autofahrer ist in der Nacht zum Samstag mit seinem Wagen in Malsch (Kreis Karlsruhe) von der Straße abgekommen und frontal in einen geparkten Lastwagen gefahren. Nach Angaben der Polizei war vermutlich Alkohol die Unfallursache. Der 25-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 85.000 Euro geschätzt.