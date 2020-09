per Mail teilen

Die Finanzaufsicht BaFin prüft derzeit Vorwürfe gegen den Baden-Badener Finanzkonzern Grenke. Grenke Leasing werden überteuerte Firmenkäufe und Geldwäsche vorgeworfen. Der Konzern widerspricht.

Laut "Spiegel" soll das Unternehmen Grenke Leasing, "das von der Familie Grenke faktisch kontrolliert wird, seine Bilanz aufgebläht sowie zu hohe Gewinne und Kassenbestände ausgewiesen haben."

Grenke bietet Unternehmen Leasingmodelle zum Beispiel für Büroausstattungen und Software an.

Der "Wirecard-Jäger" erhebt schwere Vorwürfe

Der als "Wirecard-Jäger" bekannte Investor Fraser Perring wirft Grenke in einem Bericht "eklatanten Buchhaltungsbetrug" vor. Grenkes Geschäfte sollen demnach auf Fehlverhalten und Betrug basieren. Die Vorwürfe sollen dem Finanzbetrugsskandal rund um das Unternehmen Wirecard ähneln.

Fraser Perring hat in der Sache allerdings ein eigenes wirtschaftliches Interesse. Er ist ein sogenannter "Shortseller" oder Leerverkäufer, das heißt, ein Börsenspekulant, der mit geliehenen Börsen-Papieren auf fallende Kurse setzt.

Die Rolle von Fraser Perring

Shortseller versuchen oft, Kurs-Stürze zu beschleunigen oder sogar selbst auszulösen, indem sie negative Berichte über bestimmte Unternehmen veröffentlichen. Das mag unseriös klingen, ist aber ein komplexes Thema.

Shortseller arbeiten zum Teil wie Detektive oder Investigationsjournalisten, suchen - eben weil sie ein finanzielles Interesse daran haben - ganz gezielt nach Bilanzlöchern und Ungereimtheiten. Sie sprechen mit Insidern oder ehemaligen Mitarbeitern und haben damit schon oft brisante Fälle aufgedeckt.

Finanzaufsicht prüft Vorgänge

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht analysiert eigenen Angaben zufolge mögliche Marktmanipulationen durch die Grenke AG. Zudem untersuche sie, ob es mögliche Manipulationen durch Dritte in Form einer Leerverkaufs-Attacke gegeben habe. Außerdem werde mutmaßlicher Insiderhandel geprüft.

Der Aktienkurs des Leasing-Anbieters brach nach dem kritischen Bericht ein. Die Anteilsscheine verloren bei hohen Umsätzen zwischenzeitlich fast 30 Prozent an Wert. Zum Handelsschluss betrug das Minus im Vergleich zum Vortag 18,8 Prozent, die im MDax notierte Aktie lag bei 44,64 Euro.

Grenke weist Vorwürfe zurück

Grenke wies die Behauptungen in Perrings Analyse "auf das Schärfste" zurück. Insbesondere sei falsch, dass ein Großteil der ausgewiesenen liquiden Mittel von 1,08 Milliarden Euro nicht existiere. "Dies ist nachweislich falsch". Fast 80 Prozent davon - 849 Millionen - hätten Ende Juni bei der Deutschen Bundesbank gelegen. "Grenke behält sich rechtliche Schritte vor und wird diese entsprechend in die Wege leiten", hieß es in der Stellungnahme. Das Unternehmen werde auch die übrigen Vorwürfe des Spekulanten widerlegen.