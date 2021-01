Im Raum Karlsruhe sind seit einiger Zeit vermehrt Anlage-Betrüger aktiv. Nach Angaben der Polizei haben mehrere Geschädigte teils sechsstellige Beträge verloren. Die Betrüger melden sich meist per Telefon, E-Mail oder im Internet und locken mit exklusiven Anlagemöglichkeiten, die traumhafte Gewinne bringen sollen. Laut Karlsruher Polizei werden die Opfer mit solchen Lockangeboten zu Geldüberweisungen ins Ausland verleitet, wo auch die Täter agieren. Die Opfer erhalten anschließend gefälschte Rendite-Bestätigungen. In Wirklichkeit ist das Geld weg. Nach Angaben der Ermittler haben so im Großraum Karlsruhe Geschädigte hohe Summen bis in den Millionen-Bereich verloren. Die Polizei rät deswegen, sich grundsätzlich nicht auf solche vermeintlich lukrativen Angebote einzulassen.