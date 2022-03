Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe mehren sich Betrugsanrufe von falschen Microsoft-Mitarbeitern. Laut Polizei konnten Betrüger mit dieser Masche bereits mehrere tausend Euro erbeuten. Die Betrüger melden sich per Telefon und geben an, das Betriebssystem reparieren zu wollen. Dabei wollen sie erreichen, dass ihre Opfer ein Wartungsprogramm installieren und anschließend einen Bezahlvorgang abwickeln. Auf diese Weise gelangen die Betrüger an die Bankdaten ihrer Opfer und greifen zu. Laut Polizei habe diese Masche in den vergangenen Tagen bei mindestens sieben PC-Besitzern im Raum Karlsruhe funktioniert. Der Schaden in den einzelnen Fällen wird mit jeweils rund 3.000 Euro beziffert. Die Polizei empfiehlt bei derartigen Anrufen, niemals Kontodaten preiszugeben und sofort Anzeige zu erstatten.