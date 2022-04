Trickdieb gab sich als Ableser des Wasserzählers aus

Ein Trickdieb hat am Mittwoch eine Frau in Pforzheim in ihrer Wohnung bestohlen. Der Mann gab vor, den Wasserzähler ablesen zu wollen und präsentierte auch einen angeblichen Dienstausweis. Nachdem die Frau den Täter in ihre Wohnung gelassen hatte, täuschte dieser vor, die Wasserleitungen im Badezimmer prüfen zu wollen. Laut Polizei musste die Bewohnerin die Duschbrause im Bad halten, während der Dieb die Wohnung durchsuchte. Als er mit seinen angeblichen Prüfarbeiten fertig war, verließ er das Haus. Die Bewohnerin stellte später fest, dass ihr Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen wurden. Offenbar hatte der falsche Zählerableser zwischenzeitlich einem Komplizen unbemerkt Zutritt zur Wohnung verschafft und mit ihm gemeinsam die Frau bestohlen.