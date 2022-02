Frau im Enzkreis fällt auf Online-Betrug rein

Im östlichen Enzkreis ist eine Frau Opfer von so genanntem „Romance Scamming“ geworden. Nach Angaben der Polizei stellte sich ein Betrüger über eine Plattform im Internet als Arzt vor, der in Syrien tätig sei. Mit einer erfundenen Geschichte erschlich er sich das Vertrauen des Opfers, so dass die Frau mehrere Beträge im drei- bis vierstelligen Bereich überwies. Der Schwindler überredete sie auch dazu, ihm eine Kopie ihres Ausweises zu schicken. Die Kommunikation habe über einen gängigen Kurznachrichtendienst stattgefunden, so die Polizei. Der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Beim "Romance Scamming" erschleichen sich Betrüger auf Dating-Plattformen oder sozialen Netzwerken das Vertrauen ihrer Opfer, die meist auf Partnersuche sind.