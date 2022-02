Polizei warnt vor falschen Schornsteinfegern

Die Polizei warnt vor gefälschten Ankündigungen von vermeintlichen Schornsteinfegern in Ötigheim im Landkreis Rastatt. Was aussieht wie ein gelber Terminzettel eines Schornsteinfegers, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als eine Fälschung von Kriminellen. Diese Zettel klebten laut Polizeiangaben in Ötigheim an den Türen mehrerer Häuser. Dort sollten die Besitzer die Tage ankreuzen, an denen sie zu Hause seien. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger erhärtete sich der Verdacht, dass unbekannte Täter anhand des Zettels herausfinden wollten, welcher Anwohner wann zuhause ist, um sich unbefugt leichter Zutritt zum Haus zu verschaffen. Laut Polizei sollen verdächtige Personen gemeldet und Türen und Fenster geschlossen werden.