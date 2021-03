per Mail teilen

In Ubstadt-Weiher (Kreis Karlsruhe) ist eine Frau Opfer von Betrügern geworden. Zwei Männer hatten ihr angeboten, Hof und Dach ihres Anwesens mit einem Dampfstrahler zu reinigen. Die Frau zahlte dafür vorab einen größeren Geldbetrag. Die angeblichen Handwerker verschwanden jedoch, kaum dass sie mit der Arbeit begonnen hatten. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor Handwerkerleistungen, die an der Haustür angeboten werden.