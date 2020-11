per Mail teilen

Die Masche ist alt, doch sie funktioniert noch immer: Betrüger rufen Leute zuhause an, geben sich als Angehörige aus, die angeblich in Not sind und dringend Geld brauchen. Derzeit warnt die Polizei vor einem besonders perfiden Trick. Die Ganoven nutzen jetzt auch das Thema Corona, um vor allem ältere Menschen um ihr Geld zu bringen.