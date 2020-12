Zwei Betrüger haben einen Mann in Karlsruhe um rund 160.000 Euro gebracht. Die beiden Tatverdächtigen hatten ihrem Opfer vorgegaukelt, ein Grundstück für den Bau eines Seniorenheims kaufen zu wollen. Die beiden 34 und 40 Jahre alten Tatverdächtigen hatten den Geschädigten überredet, ihnen das Geld für den Erwerb der Immobilie vorzustrecken. Sie hätten zwar die Kaufsumme, aber nur in 500 Euro-Scheinen, die der Verkäufer nicht akzeptieren wolle. Im Gegenzug erhielt der Mann einen Geldkoffer, in dem allerdings nur 5.000 Euro waren. Umfangreiche Ermittlungen der Karlsruher Kripo führten schließlich in Duisburg zum 40-jährigen Tatverdächtigen. In seiner Wohnung wurden hohe Bargeldbeträge und Beweismittel entdeckt. Zudem betrieb der Mann eine Marihuana-Indoor-Plantage. Nach dem zweiten Verdächtigen wird noch gefahndet.