Betrüger erbeuten Geld mit Schockanruf

Erneut haben Unbekannte durch einen Schockanruf eine Frau in Karlsruhe um 45.000 Euro betrogen. Die 52-Jährige bekam laut Polizei einen Anruf, in dem behauptet wurde, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, müsse in U-Haft und könne nur nach Zahlung einer hohen Kaution wieder frei kommen. Die Frau übergab schließlich 45.000 Euro auf einem Parkplatz in Bruchsal einem ihr unbekannten Mann. Die Polizei warnt regelmäßig vor solchen Betrugsanrufen. In der Region Karlsruhe sind durch die Masche in unterschiedlichster Form immer wieder hohe Summen erbeutet worden.