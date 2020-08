80.000 Euro Bargeld hat ein bislang unbekannter Betrüger Anfang Juli in Karlsruhe erbeutet. Der Mann gab sich mit einem gefälschten Personalausweis bei einer Bank als vermeintlicher Kontoinhaber aus.

Nach Polizeiangaben nannte der unbekannte Täter am 7. Juli in der Filiale eines Kreditinstituts in Karlsruhe die Kontonummer eines gezielt ausgewählten Opfers und legte einen gefälschten Personalausweis mit dessen Daten und eigenem Passbild vor. Wahrscheinlich trug der unbekannte Mann eine Perücke und passte sich damit optisch seinem Opfer an.

Fahndungsfotos veröffentlicht

So gelang es dem Betrüger, 80.000 Euro abzuheben. Laut Polizei könnte derselbe Täter ähnliche Taten u.a. in Stuttgart, Heilbronn und Freiburg verübt haben. Die Karlsruher Polizei veröffentlichte nun Bilder des Mannes und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter.