Betriebsrätin aus Karlsruhe: "Tagelange Streiks sind möglich!"

Gibt es eine Einigung im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst? Am Wochenende wird in Potsdam erneut verhandelt. Als Mitglied der Bundestarifkommission entscheidet Silke Gleitz aus Karlsruhe mit.

Es ist die vorerst letzte und entscheidende Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst. Am Samstag treffen sich Arbeitgeber und Vertreter der Gewerkschaft ver.di in Potsdam zu Gesprächen. Die Bundestarifkommission der Gewerkschaft entscheidet dann, ob es eine Einigung oder eine Urabstimmung und möglicherweise tagelange Streiks gibt. Silke Gleitz aus Karlsruhe ist Mitglied der 180-köpfigen Kommission.

Gleitz: Schlichterspruch mit Vor- und Nachteilen

Der Schlichterspruch für den Tarifstreit im öffentlichen Dienst liegt seit Samstag auf dem Tisch. Die Reaktionen bei den Beschäftigten seien sehr gespalten, sagt die Betriebsratsvorsitzende der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK), Silke Gleitz. Die Schlichter empfehlen 5,5 Prozent mehr Geld, einen Sockelbetrag von 200 Euro und eine Einmalzahlung in Höhe von 3.000 Euro. Die Empfehlung habe Vor- und Nachteile, betont die Gewerkschafterin.

"Was wir sehr gut finden ist, dass die unteren Entgeltgruppen prozentual erheblich mehr Geld bekommen!"

Schlichterspruch bei Beschäftigten der Verkehrsbetriebe umstritten

Ver.di hat 10,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst gefordert, und zwar ab sofort. Laut Schlichterspruch würde es bis nächstes Jahr jedoch nur Sonderzahlungen geben. Das wirke sich nicht auf die Entgelttabelle und damit auf die Rente aus, so Gleitz.

Die späte Wirksamkeit der Erhöhung sei ein klarer Nachteil und werde von vielen Beschäftigten bei den Verkehrsbetreiben kritisiert, erklärt die Betriebsratsvorsitzende.

Karlsruherin entscheidet in Bundestarifkommission mit

In der vierten Verhandlungsrunde in Potsdam am Samstag treffen zunächst die Verhandlungsführer von ver.di auf die Arbeitgeber. Es sei davon auszugehen, dass beide Seiten versuchen, den Schlichterspruch nachzubessern, so Silke Gleitz. Am Nachmittag werde dann die Bundestarifkommission, deren gewähltes Mitglied sie ist, über das Ergebnis informiert.

"Einigung oder nicht - es war noch nie so schwankend!"

Die Kommission wird das Ergebnis beraten und entscheidet voraussichtlich am frühen Sonntagmorgen. Es könnte eine Einigung geben. Genauso gut sei es möglich, dass sich die Kommission für die Urabstimmung entscheidet.

Bereits zum dritten Mal ist Silke Gleitz als Mitglied der Kommisson bei Tarifverhandlungen. Die Betriebsrätin aus Karlsruhe ist auf eine Mammutsitzung vorbereit.