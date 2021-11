Besuchsverbot in ViDia-Kliniken verhängt

Die ViDia-Kliniken verhängen ab Freitag ein Besuchsverbot. Grund sind die steigenden Infektionszahlen, wie die Kliniken in Karlsruhe mitteilten. So sollen Patienten und Mitarbeiter geschützt werden, erklärte Vorstand Karl-Jürgen Lehmann. Ausnahmen solle es in dringenden Einzelfällen geben. Der Schritt zum Besuchsverbot sei nicht leicht gefallen. Man wisse um die Bedeutung sozialer Kontakte für den Genesungsprozess, könne den Schutz der Mitarbeiter und Patienten aber nicht gefährden, hieß es in einer Erklärung.