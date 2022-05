Integrative Kita Mühlacker - "Hier kann jeder so sein wie er ist"

Am 5. Mai ist der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. In Mühlacker fängt die Integration schon früh an. In der Kita spielen Kinder mit und ohne Behinderung.

Es ist kurz nach neun Uhr an diesem Donnerstagvormittag. Die letzten Nachzügler werden von Mama oder Papa am Tor der "Villa Emrich" in Mühlacker abgegeben. In dem interaktiven Kinderhaus spielen, lachen und lernen 56 Kinder in vier Gruppen - mit und ohne Behinderung.

"Es ist wichtig, dass die Kinder von Anfang an lernen, dass alle dazu gehören."

"Anders sein ist ganz normal"

Hoher Besuch hat sich an diesem Tag angekündigt. Kindergesichter kleben an den Fensterscheiben und schauen neugierig, was die ganzen Erwachsenen da draußen vor dem Eingang machen. Alle schick angezogen. Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) ist gekommen, um sich über das integrative Projekt der Stadt Mühlacker und der Lebenshilfe zu informieren.

"In der Theorie funktioniert Inklusion schon ganz gut, aber die Corona-Pandemie hat Spuren hinterlassen."

Keine Unterschiede machen zwischen Kindern

Die Ministerin besucht jede Gruppe - schaut bei den Igel- und Maulwurfkindern vorbei. Einige sind am Spielen, andere sitzen mit ihrer Gruppe gerade am Frühstückstisch vor ihren Brotdosen. Das alte Gebäude ist verwinkelt und bunt - wie die Villa Kunterbunt. Der Tagesablauf ist für die Kinder mit Symbolen verdeutlicht.

Der Tagesablauf mit Bildsymbolen gibt den Kindern Orientierung. SWR

"Wir waren zuletzt mehr Feuerlöscher als Förderer. Wenn jemand krankheitsbedingt ausfällt, dann wird es zunehmend schwerer die Arbeit zu kompensieren."

Die beiden Leiterinnen der Kita reden nicht lange um den heißen Brei herum. Wenn die Ministerin schon mal da ist, dann kann man auch sagen, woran es hakt: am Personal. Zwar sind alle Stellen aktuell besetzt, aber der Betreuungsschlüssel könnte besser sein, um gerade den Kindern mit erhöhtem Förderbedarf noch gerechter zu werden.

Es fehlen Anlaufstellen für Interessierte

Auch Landrat Bastian Rosenau und die Leiterin der Lebenshilfe Mühlacker wissen, dass viele, die an einer Ausbildung interessiert sind, gar nicht so recht wissen wohin. Anlaufstellen für Weiter- und Ausbildung sind im Land nach wie vor Mangelware. Das sieht auch die Ministerin so.

"Es gibt nicht den einen Weg, wir müssen für mehr Varianz sorgen, dass mehr Leute die Möglichkeit zur Weiterbildung bekommen."

Das sei allerdings keine schnelle Lösung, sondern braucht Zeit. In Mühlacker und dem gesamten Enzkreis wollen sie außerdem versuchen die Bruchstellen im Lebenslauf von Kindern mit Behinderungen zu finden. Wo gibt es Probleme beim Übergang und wie kann man die beheben. Eine Problematik, die auch die Landesministerin sieht. In der "Villa Emrich" kehrt langsam wieder der normale Alltag ein. Die vielen Erwachsenen sind weg und jetzt können sich die Erzieherinnen den einzelnen Kindern mit und ohne Förderbedarf widmen.