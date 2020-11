Am 6.12.2020 findet in Karlsruhe die Oberbürgermeisterwahl statt. Das SWR-Studio Karlsruhe hat die sechs Kandidatinnen und Kandidaten im Vorfeld der OB-Wahl zu einer Diskussionsrunde eingeladen, in der über die wichtigsten politischen Themen in Karlsruhe diskutiert wurde.