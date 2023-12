Beschädigtes Auto aufgefunden - große Suchaktion gestartet

Nach einem Verkehrsunfall in Baden-Baden hat die Polizei am Sonntag mehrere Stunden nach einem Autofahrer gesucht. Etwa 100 Einsatzkräfte unter anderem von Technischem Hilfswerk, Bergwacht und Feuerwehr waren beteiligt. Am frühen Morgen war ein Auto ohne Fahrer entdeckt worden, das gegen einen Baum gestoßen war. Der Mann sei dann am Nachmittag im Bereich der Unfallstelle gefunden worden, so die Polizei. Er wurde offenbar mit nicht allzu schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Warum er den Unfall zunächst nicht gemeldet hatte, ist unklar.