Opfer sagt im Prozess um Stoß vor Güterzug erneut aus

Das Landgericht Karlsruhe verhandelt seit Mittwoch erneut den Fall eines Mannes, der im Bahnhof in Waghäusel in ein Gleisbett gestoßen wurde und nur knapp überlebte. Der Bundesgerichtshof hatte den Revisionen der beiden Angeklagten zum Teil stattgeben. Im erneuten Prozess soll geprüft werden, ob die beiden 24 und 27 Jahre alten Männer schuldfähig sind. Die beiden Angeklagten schwiegen zum Prozessauftakt. Beinahe regungslos verfolgten sie, wie das damalige Opfer, ein 55 Jahre alter Mann, von Alpträumen und Schmerzen berichtete. Er war im Sommer 2020 in Waghäusel vom Hauptangeklagten ins Gleisbett gestoßen worden, und hatte nur überlebt, weil er sich zwischen Bahnsteig und einen hereinfahren Güterzug zwängte. Das Landgericht verurteilte den Angreifer damals zu einer 10-Jährigen Haftstrafe und seinen jüngeren Bruder wegen unterlassener Hilfeleistung zu einer Bewährungsstrafe. Der BGH bemängelte unter anderem, dass eine mögliche paranoide Schizophrenie des Haupttäters nicht ausreichend geprüft worden sei. Bis Anfang Mai sind drei weitere Verhandlungstermine angesetzt.