Wo soll in Pforzheim ein neues Gewerbegebiet entstehen - im Waldgebiet Klapfenhardt im Westen oder im Ochsenwäldle im Südosten der Stadt? Aufschluss darüber sollte eine eingehenden Untersuchung beider Areale bringen. Die Ergebnisse wurden heute vorgestellt. Wir haben die Wahl – zwischen Pest und Cholera - so die unmissverständliche Aussage von Vertretern der Stadt Pforzheim. Egal, für welches Areal man sich entscheide – in beiden Fällen gebe es hohe naturschutzrechtliche Hürden und Risiken. Beide Waldgebiete, das zeigt die Studie, weisen wertvolle Bestände an geschützten Fledermaus- und Vogelarten auf, beherbergen zahlreiche Amphibien, Reptilien oder seltene Insektenarten. Auch in Sachen Gewässerschutz, Naherholung oder Erschließungskosten schlug das Pendel mal zur einen, mal zur anderen Seite aus. Den klaren Favoriten gab es nicht. Dennoch: noch in diesem Jahr soll der Gemeinderat entscheiden, wo in Pforzheim das vorerst letzte große Gewerbegebiet entstehen soll. mehr...