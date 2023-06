Weltkriegsbombe unter der Karlsruher Südtangente wird erst im Frühjahr geborgen

per Mail teilen

Die für September geplante Bergung eines Blindgängers auf der Karlsruher Südtangente wird auf nächstes Frühjahr verschoben. Laut Experten geht von der Bombe keine erkennbare Gefahr aus.

Sondierungsbohrungen auf der Südtangente in Fahrtrichtung Westen hatten etwa auf Höhe der Abfahrt nach Rüppurr den Bombenverdacht des Kampfmittelräumdiesntes zunächst bestätigt. Seit über 30 Jahren schlummert also unter einer der meistbefahrenen Straßen in Karlsruhe möglicherweise eine Weltkriegsbombe.

Genaue Lage des Blindgängers noch unklar

Genau weiß man das allerdings auch nach den Erkundungsbohrungen noch nicht. Die Messgeräte haben an mehreren Kontrollpunkten angeschlagen. Es könnten also theoretisch sogar mehrere Bomben unter der Südtangente liegen. Von Seiten der Stadt wird allerdings nur ein Blindgänger vermutet. Dessen genaue Lage sei noch unklar.

Weltkriegsbombe liegt mindestens zwei Meter tief

Die Experten gehen aber davon aus, dass die alte Weltkriegsbombe in einer Tiefe von zwei bis dreieinhalb Metern zu finden ist. Bei dieser Tiefe müsste im Bereich des Schwarzwaldkreuzes schon in das Grundwasser eingegriffen werden. Allein das würde wesentlich umfangreichere Vorbereitungen als eine "normale" Baustelle erfordern, heißt es seitens der Stadtverwaltung Karlsruhe. Dazu kommt eine umfangreiche Verkehrsplanung. Deshalb wurde die Maßnahme auf das kommende Frühjahr verschoben.