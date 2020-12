Nach dem Überfall auf einen 66-jährigen Mann in Pforzheim ist für Hinweise aus der Bevölkerung jetzt eine Belohnung ausgesetzt worden. Insgesamt 13.000 Euro gibt es für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen. 3.000 Euro kommen von der Staatsanwaltschaft, 10.000 von privater Seite. Noch immer sucht die Polizei nach den beiden Männern, die den 66-Jährigen am Abend des 5. November auf offener Straße überfallen haben. Die Täter waren dunkel gekleidet und vermummt. Das Opfer erlag sechs Tage nach dem Überfall seinen schweren Verletzungen. Die Polizei gründete eine 30-köpfige Sonderkommission, doch bis heute gibt es keine heiße Spur. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Pforzheim in Verbindung zu setzen.