Die Stadt Baden-Baden und die Polizei wollen mit zusätzlichen Maßnahmen für mehr Sicherheit für Biker und weniger Lärm auf der Schwarzwaldhochstraße sorgen. Unfallschwerpunkte sollen entschärft werden.

Auf der B500 oberhalb von Baden-Baden sind jetzt so genannte Rüttelstreifen angebracht worden. Fünf Streifen in jeder Fahrtrichtung sollen Motorradfahrer vor der als besonders gefährlich geltenden "Helbingkurve" zum Abbremsen bringen. Der Bereich wurde bereits in den vergangenen Jahren unter anderem mit doppelten Leitplanken und zusätzlichen Hinweisschildern gesichert.

Diese Rüttelstreifen sollen schnelle Motorradfahrer zum Abbremsen bringen SWR

Trotzdem gab es hier im vergangenen Jahr acht teilweise schwere Motorradunfälle, in dieser Saison verunglückte bisher ein Motorradfahrer schwer. Weil hier auch die Motorrad-Poser-Szene unterwegs ist, seien möglicherweise weitere Maßnahmen notwendig, so Stadt und Polizei. Regelmäßig fänden hier Treffen von Bikern statt, die besonders spektakuläre Fahrmanöver in der Kurve durchführen und Aufnahmen auch im Internet verbreiten.

Eine tageweise Sperrung für Motorräder gilt als denkbar und sei von der Stadt auch als Option gewünscht, so der zuständige Bürgermeister Roland Kaiser. Allerdings fehle dafür noch die gesetzliche Grundlage.

Grenzwerte werden immer wieder überschritten

Neben der Sicherheit gehe es der Stadt auch um die Senkung des Lärmpegels. Nach neuesten Messungen werden vor allem an Wochenenden auf den Zufahrtsstraßen zur Schwarzwaldhochstraße in Baden-Badener Wohngebieten die zulässigen Grenzwerte durch Motorradfahrer immer wieder überschritten.