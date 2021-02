per Mail teilen

Bei einer Führerscheinprüfung am Fastnachtdienstag sind in Rastatt zwei falsche Prüflinge aufgeflogen. Ein aufmerksamer Prüfer hatte den Schwindel entdeckt und die Polizei gerufen. Einer der beiden Betrüger versuchte zu fliehen, wurde aber festgehalten. Er gab gegenüber der Polizei an, für den Schwindel bezahlt worden zu sein.