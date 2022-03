Licht aus für Frieden, Klima und Umwelt in Pforzheim

Durch das Ausschalten der öffentlichen Beleuchtung wurde mit bei der Earth Hour auch in der Region auf Klima- und Umweltschutz und auf den Frieden hingewiesen, unter anderem in Pforzheim und Baden-Baden.

Die Kurstadt verzichtete darauf, eine Stunde lang beispielsweise die Bäume im Kurpark anzustrahlen, neben anderen Gebäuden blieben auch das Kurhaus selbst und das Theater im Dunkeln. Auch die meisten Kirchen verzichteten am Samstagabend von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr auf Beleuchtung.

Das Motto: "Licht aus" für einen friedlichen und lebendigen Planeten.

Pforzheim schaltete die Beleuchtung unter anderem beim Rathaus und am Wartbergturm aus. Die Forderung nach Frieden stand in diesem Jahr bei der Earth Hour im Mittelpunkt. Bürgermeisterin Sibylle Schüssler erklärte: "Gerade wird schmerzhaft deutlich, dass fossile Energie nicht nur das Klima, sondern auch Kriege anheizt."

Viele Orte in der Region waren dabei

In Stutensee im Kreis Karlsruhe ging das Licht am Wappen am Rathaus aus. In Durmersheim im Kreis Karlsruhe wurde unter anderem die Straßenbeleuchtung abgeschaltet, in Bruchsal blieben neben anderen Gebäuden das Schlossareal, das Amtsgericht und die Hofkirche dunkel. Auch das Schloss in Ettlingen wurde eine Stunde lang nicht erleuchtet, ebenso wie das Residenzschloss und das Historische Rasthaus in Rastatt.

Jeder ist aufgerufen, zuhause das Licht auszuschalten

So wie auch in Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) waren alle Bürger in der Region aufgerufen, auch zuhause am Samstagabend das Licht auszumachen. Laut dem World Wide Fund For Nature (WWF) kann bei der Earth Hour jeder mitmachen, der ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz setzen möchte. Egal wo auf der Welt er oder sie sich befindet. Der WWF schlägt vor, die Earth Hour spielend mit den Kindern zu verbringen, mit einem gemeinsamen Essen bei Kerzenschein oder einem Spaziergang.

"Licht aus" seit 2007

Die Aktion Earth Hour wurde vom WWF in Australien 2007 ins Leben gerufen, im letzten Jahr beteiligten sich in Deutschland 585 Städte. In diesem Jahr nahmen nach offiziellen Angaben 663 Städte und Gemeinden an der 16. größten friedlichen Klimaschutz-Protestaktion der Welt teil.