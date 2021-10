An der Südtangente in Karlsruhe werden im Rahmen der Modernisierung des Edeltrudtunnels fünf neue Verkehrszeichenbrücken montiert. In den drei Nächten zwischen Montag, 11. Oktober, und Mittwoch, 13. Oktober, wird der Verkehr jeweils ab 19 Uhr auf einen Fahrstreifen eingeengt werden. In den Nachtstunden wird die betroffene Fahrbahn dann kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Abschluss der Modernisierungsarbeiten im Edeltrudtunnel ist für Frühjahr 2023 geplant.