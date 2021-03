Im Rahmen des Pilotprojekts "Para-Parking" sind in der Pforzheimer Innenstadt rund 20 Behindertenparkplätze mit Sensoren ausgestattet worden. Sie sollen Menschen mit Behinderung die Parkplatzsuche erleichtern. Die Sensoren messen, ob ein Behindertenparkplatz belegt ist oder nicht. Auf der Internetseite BürgerGIS der Stadt Pforzheim wird in Echtzeit angezeigt, welche Plätze noch frei sind. In Zukunft sollen die Sensoren über kleine Sender in den Autos auch erkennen, wenn Behindertenparkplätze unrechtmäßig blockiert werden. Nutzer von "Para-Parking" können sich außerdem direkt zu einem freien Behindertenparkplatz navigieren lassen. Zur Weiterentwicklung des Projekts werden jetzt erste Testnutzer gesucht. Interessierte können sich bei der Stadt Pforzheim melden.