Mann bedroht Frau mit Softairwaffe: Großeinsatz der Polizei

Eine Bedrohungslage hat am Mittwochnachmittag im Karlsruher Stadtteil Durlach für einen großen Polizeieinsatz gesorgt. Nach Angaben der Polizei sei zunächst der Notruf einer Frau eingegangen, die angab, in einem Wohnhaus mit einer Waffe bedroht zu werden. Daraufhin sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab, auch ein Supermarkt und eine Kindertagesstätte waren betroffen. Schließlich drang ein Spezialeinsatzkommando in die betroffene Wohnung ein und nahm einen Tatverdächtigen fest. Bei ihm sei eine Softairwaffe gefunden worden. Es habe keine Verletzten gegeben, so die Polizei. Die Sperrung wurde am frühen Abend aufgehoben.