Die Ermittlungen im Fall des Drohanrufs im Karlsruher Landratsamt von letzter Woche sind weiter schwierig. Der verdächtige Anrufer, der in Stutensee festgenommen wurde, bestreitet laut Polizei Karlsruhe die Tat nach wie vor. Er steht im Verdacht am vergangenen Dienstag dem Landratsamt am Telefon gedroht zu haben. Daraufhin räumte die Polizei die Gebäude, rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten ihren Arbeitsplatz verlassen.