Maiwagen sind im Kreis Calw Kult. Die Jugend fährt am 1. Mai mit dekorierten Wagen durchs Land. Nach der Corona-Zwangspause konnten die Wagen am Sonntag wieder durchstarten.

Es ist ein bisschen wie auf der Loveparade in Berlin, auch wenn die Beats nicht ganz heftig dröhnen. Die Stimmung auf dem Maiwagen des Vereins "Maiwagen Baumhaus Zavelstein" ist aber mindestens genauso gut. Zwei Jahre lang blieb der Wagen wegen der Pandemie in der Scheune. Am Sonntagmorgen konnten die Maiwagen-Freunde das Gefährt endlich wieder an den Traktor koppeln. Mit viel Musik und Bier an Bord ging es am Morgen in Bad Teinach-Zavelstein (Kreis Calw) los.

Kreuz und quer in den Mai

Auch in anderen Orten der Region machten sich Gruppen auf den Weg. Gut 50 Wagen sind jedesmal am 1. Mai unterwegs. Jede Gruppe hat ihre ganz eigene Route. Auf ihrer Tour fahren die aufwändig und liebevoll dekorierten Wagen kreuz und quer durch den Landkreis. An ausgemachten Treffpunkten geben sie sich ein Stelldichein, das immer zahlreiche Zuschauer lockt. Für die Maiwagen-Gruppen im Kreis Calw ist ihr Hobby bewahrenswertes Brauchtum.

Einweisung der Bauwagen-Besatzung SWR

"Die Maiwagen im Landkreis Calw haben sich selber verpflichtet, bestimmte Richtlinien einzuhalten, die über die Brauchtumsverordnung hinausgehen".

Die Polizei sah das bis vor einiger Zeit nicht so. Sie monierte, dass die Fahrzeuge nicht immer verkehrssicher waren und es sich um reine Spaßfahrten handelt. Inzwischen ist die traditionelle Aktion im Landkreis Calw als Brauchtum anerkannt. Dafür hatte sich über Jahre hinweg die Intitiative "Bauwagenfreunde im Nordschwarzwald" eingesetzt. Die Anerkennung als Brauchtum bedeutet, dass es für die Mai-Fahrten eine verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigung gibt und sie unter Einhaltung bestimmter Vorgaben der Behörden stattfinden können.

Siegel für sicheres Feiern SWR

Siegel soll für Sicherheit sorgen

Für die Traditionstour wurde eigens ein Maiwagen-Siegel geschaffen. Wer es bekommen will, muss nicht nur für die Verkehrssicherheit seines Gefährts sorgen, sondern darf auch Bier nur in Plastikbechern ausschenken. Bei der mitunter ruckeligen Fahrt der Maiwagen könnte ein runterfallender Glashumpen fatale Folgen für Zuschauer am Wegesrand haben.