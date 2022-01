Über 520 Bauvorhaben geplant

Mehr als 520 Bauvorhaben im Verkehrsbereich sind für dieses Jahr in und um Karlsruhe angemeldet. Das sind deutlich mehr als im Jahr zuvor, führten Vertreter des Tiefbauamts Karlsruhe bei der Vorstellung der Jahresplanung 2022 aus.

Neben großer Vorhaben, wie die Sanierung der A5 zwischen Ettlingen und Autobahndreieck Karlsruhe, die Modernisierung der Betriebstechnik im Edeltrudtunnel und die Inbetriebnahme des Autotunnels Kriegsstraße, stehen jede Menge kleinerer Bauvorhaben in der Stadt an. Dazu zählen der Bau barrierefreier Haltestellen, Straßensanierungen oder das Verlegen von Glasfaser in fünf Stadtteilen. Das Verlegen von Leitungen aller Art macht laut Tiefbauamt über 50 Prozent aller Baustellen in der Stadt aus, wobei man sich um bestmögliche Abstimmung und Koordination der Baustellen bemühe.