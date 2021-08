Zwei junge Männer haben am Sonntagmorgen in Karlsruhe Teile einer Baustellenabsperrung auf die Fahrbahn geworfen und so den Verkehr behindert. Laut Polizei pöbelten und beleidigten die 19- und 20 Jahre alten alkoholisierten Randalierer die Autofahrer, die ausweichen mussten und machten Aufnahmen mit dem Handy. Mit Hilfe von Zeugen konnten die Täter in unmittelbarer Nähe festgenommen werden.