Unterführung am Bruchsaler Siemenskreisel wird gesperrt

Im Zuge der Bauarbeiten an der Eisenbahnbrücke beim Bruchsaler Siemenskreisel muss ab Dienstag die Unterführung in der Bruchsaler Innenstadt gesperrt werden. Die Stadt rechnet nach eigenen Angaben nicht mit größeren Verkehrsbehinderungen. Bis Ende Mai wird die Unterführung der Werner von Siemens Straße für eine Woche gesperrt sein. Damit entfällt die zentrale West Ost Verbindung durch die Bruchsaler Innenstadt. Der Kreisel selbst wird in Nord-Süd Richtung und in Richtung Kaiserstraße befahrbar bleiben. Die Stadt empfiehlt auf die B35 im Bruchsaler Süden auszuweichen. Im Norden kann der Verkehr am Industriegebiet Stegwiesen vorbei nach Forst auf die B35 die Sperrung umfahren werden. Die Unterführung muss gesperrt werden, um insgesamt sieben Hilfsbrücken einzubauen. Die alte Eisenbahnbrücke muss nach über 90 Jahren Betrieb ausgetauscht werden.