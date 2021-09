Bauprojekt "Schweizerwiese" vorerst gestoppt

Die Entscheidung über das Bauprojekt auf der Schweizerwiese in Bad Herrenalb ist vorerst gestoppt. Wie die BNN berichten sind die Investorenpläne am Mittwochabend im Gemeinderat nur zu Kenntnis genommen worden. Die Mehrheit des Gemeinderates will zunächst eine Bürgerversammlung anberaumen, um ein Stimmungsbild der Bürger einzuholen. Auf einer Grünfläche im Zentrum plant ein Investor unter anderem 200 Wohnungen und ein Hotel. Mittwochabend war in der Gemeinderatssitzung vorgesehen, darüber abzustimmen.