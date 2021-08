Die Stadt Karlsruhe testet neue Maßnahmen, um Trockenheit an Bäumen vorzubeugen. Dazu gehören zum Beispiel eine neue Erde und Sensoren, die die Bodenfeuchtigkeit messen sollen.

Zwischen Herbst 2020 und Frühjahr 2021 wurden rund 800 neue Bäume in der Karlsruher Südweststadt gepflanzt. Der Zustand in der Stadt und in den Wäldern hat sich nach Angaben der zuständigen Bürgermeisterin Bettina Lisbach (Grüne) verbessert. Trotzdem haben die Bäume immer noch mit Trockenschäden zu kämpfen.

Austausch und Neupflanzungen in der Stadt

In einer Straße in Karlsruhe wurden Pappeln gegen Ulmen ausgetauscht, weil hier Probleme mit den Wurzeln auftraten, die Bäume umzustürzen drohten und sie nicht mehr verkehrssicher waren. Neu gepflanzt wurden Ahorn, Linde und Zürgelbaum, da sie am besten zu den klimatischen Bedingungen in Karlsruhe passen. Der Zürgelbaum wird auch als "Baum der Zukunft" bezeichnet, weil er besonders gut mit Hitze und Trockenheit klarkommt.

Substrat soll Versorgung der Bäume verbessern

Die Stadt testet derzeit außerdem neue Maßnahmen, um Bäume zukünftig besser mit Wasser und Nährstoffen versorgen zu können. Dazu gehört auch der Einsatz von sogenannter "Terra Preta" in den Baumgruben. "Terra Preta" ist eine Art Substrat, das Pflanzenkohle enthält, den Humusaufbau fördern und zu einem fruchtbareren Boden führen soll. Es wird unter die Erde gemischt und sorgt damit für eine bessere Wasser- und Nährstoffspeicherung im Boden.

Auch Bodenfeuchtesensoren sollen angewendet werden, um einen genauen Überblick über die Wasserversorgung der Bäume zu bekommen.

"Wir sind sehr erleichtert über diese Verschnaufpause für unsere Bäume, aber wir müssen trotzdem weiterhin mit trockenen Jahren rechnen."

Verschnaufpause: Bäume konnten sich durch Regen etwas erholen

Insgesamt geht es den Bäumen in der Stadt etwas besser. Vor allem die Trockenheit der letzten drei Jahre zeige aber noch Wirkung, so die Verantwortlichen. Das liege unter anderem daran, dass das Wasser bereits zu 25 Prozent verdunstet, bevor es überhaupt an den Baumwurzeln ankommt. Zwar hat sich der Grundwasserstand in diesem Jahr normalisiert, aber das reiche nur für eine kurze Erholungsphase für die Bäume in Stadt und Wald. In der Karlsruher Waldstadt ist die Lage nach wie vor angespannt. Dort wird noch viel gefällt, weil viele Bäume abgestorben sind.

Situation im Stadtwald verbessert sich ebenfalls

Auch im Karlsruher Stadtwald zeigen die Bäume nach Angaben der Experten eine gesunde Belaubung. Nur abgestorbene Teile werden sich nicht mehr regenerieren. Neue Trockenschäden gibt es aber keine, und auch der Borkenkäfer an den Fichten im Wald habe in diesem Jahr nur wenige Schäden verursacht. Sorgen bereiten dem Forstamt dagegen diverse Pilzerkrankungen, die unter Kontrolle gebracht werden müssen.