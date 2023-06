per Mail teilen

Kreisbauernverband Karlsruhe und NABU Bretten unterstützen den Kampf gegen die Flächenversiegelung in Baden-Württemberg. Denn zu viele Äcker würden zu Industrie- und Wohngebieten.

Ein Feld in Diedelsheim bei Bretten. Eventuell könnten hier in Zukunft keine Obstbäume und Kornhalme sich in den Himmel strecken, sondern Wohnhäuser und Industriegebäude. Die Flächen wären dann keine Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten oder Naherholungsgebiete. Außerdem könnten sie bei Starkregen kein Wasser mehr aufnehmen.

Versiegelte Flächen seien in der heutigen Zeit ein Problem, so die Initiatoren des Volksantrags "Ländle leben lassen".. Also Boden, der bedeckt oder bebaut wurde, und der deshalb Natur und Landwirtschaft fehlt. Dieser Flächenverbrauch ist eines der drängendsten Umweltprobleme.

Gravierende Konsequenzen für Klima und Lebensqualität

Allein in Baden-Württemberg gehen sechs Hektar Ackerfläche pro Tag verloren, listet der Volksantrag auf. Das habe ökologische, aber auch soziale und wirtschaftliche Auswirkungen. Und das in einem dicht besiedelten Land, wie Baden-Württemberg.

Alexander Kern (Kreisbauernverband) und Norbert Fleischer (NABU Bretten) beraten sich SWR Matthias Stauss

"Wir wollen nicht zurück in die Steinzeit, [...] wir wollen nur darauf aufmerksam machen, dass man mit Flächen schonend umgehen soll."

Antragsteller: Obergrenze beim Flächenfraß

Die Konsequenzen für unsere Umwelt und für das Klima durch Flächenversiegelung seien gravierend. Auch die Lebensqualität könnte sinken: weniger "natürliche" Landschaftschaften und Grüngürtel, außerdem längere Anfahrtswege zur Arbeit oder in Naherholungsgebiete.

Was ist ein Volksantrag? Ein Volksantrag kann zu jedem Thema gestellt werden - sofern der Landtag dafür zuständig ist und der Inhalt nicht dem Grundgesetz oder der Landesverfassung widerspricht. Er kann die Form eines Gesetzentwurfs haben - muss aber nicht. Die Zulassung muss beim Landtag beantragt werden. Um den Antrag zu stellen, müssen mindestens 0,5 Prozent der Wahlberechtigten innerhalb von zwölf Monaten unterschrieben haben. Eingereicht wird der Volksantrag beim Landtag. Ein erfolgreicher Volksantrag bewirkt, dass der Landtag sich mit dessen Inhalt befassen muss. Die Initiatoren des Antrags dürfen dann im Plenum ihre Argumente vortragen. Lehnt der Landtag einen Volksantrag ab, der ein Gesetz oder eine Gesetzesänderung beinhaltet, können die Initiatoren ein Volksbegehren beantragen. Aktuell laufen folgende Volksanträge: „G9 jetzt!“: Gesetz zur Einführung des neuen neunjährigen Gymnasiums

Gesetz zur Einführung des neuen neunjährigen Gymnasiums „GUTE Schule JETZT!“: Für eine Doppelbesetzung mit Lehrkräften für alle Grundschulklassen

Für eine Doppelbesetzung mit Lehrkräften für alle Grundschulklassen „Ländle leben lassen - Flächenfraß stoppen“ Unterschied zum Volksbegehren Ein Volksbegehren muss ein Gesetz, eine Änderung der Landesverfassung oder die Auflösung des Landtags beinhalten. Der Landtag muss inhaltlich zuständig sein. Zunächst muss dazu ein Zulassungsantrag gestellt werden. Dafür sind 10.000 Unterschriften von Wahlberechtigten nötig. Eingereicht wird dieser Zulassungsantrag beim Innenministerium, wo dann die formale Gültigkeit überprüft wird. Ist diese Hürde genommen, startet das eigentliche Volksbegehren. Die Initiatoren haben sechs Monate Zeit, Unterschriften zu sammeln - sie benötigen zehn Prozent der Wahlberechtigten, das entspricht etwa 780.000 Bürgerinnen und Bürger. Ein erfolgreiches Volksbegehren bewirkt, dass der Landtag über den Gesetzentwurf abstimmt. Lehnt der Landtag das Gesetz ab, kommt es zur Volksabstimmung. Bei einer Volksabstimmung stimmen die Wahlberechtigten mit "Ja" oder "Nein". Das Gesetz ist beschlossen, wenn es die Mehrheit der Stimmen bekommt. Zudem muss diese Mehrheit bei einfachen Gesetzen aus 20 Prozent der Wahlberechtigten bestehen. Bei verfassungsändernden Gesetzen sind es sogar 50 Prozent, die mit "Ja" gestimmt haben müssen. Aktuell laufen folgende Volksbegehren: Landtag verkleinern: Änderung des Landtagswahlrechts, um Mandate zu verringern

Änderung des Landtagswahlrechts, um Mandate zu verringern XXL-Landtag verhindern: Änderung des Landtagswahlrechts, um Mandate zu verringern

Änderung des Landtagswahlrechts, um Mandate zu verringern Stoppt Gendern!: Verpflichtung der Landesregierung und aller Einrichtungen des Landes keine genderneutrale Sprachformen zu nutzen

Die Lösung wäre eine konsequente Reduzierung des Flächenverbrauchs, also anstatt sechs nur 2,5 Hektar pro Tag versiegelte Flächen.

"Dieser Volksantrag soll noch einmal Nachdruck verschaffen. [...] Der Landtag, beschäftige sich mit dem Thema, damit diese 2,5 Hektar eingehalten werden."

Ein Jahr für 40.000 Unterschriften

Damit dieses Ziel erreicht wird, braucht der Antrag 40.000 Unterschriften. Dafür haben die Verbände ein Jahr Zeit. Bisher sind die Initiatoren zuversichtlich, dass der Antrag erfolgreich sein wird.