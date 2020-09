Der Bau der zweiten Rheinbrücke bei Karlsruhe soll 2025 gleichzeitig mit dem Bau der Anbindung an die Bundesstraße 36 beginnen. Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) hat bei einem Vor-Ort-Termin über den aktuellen Planungsstand informiert. Eine Querspange soll die Rheinbrücke mit der B36 bei Karlsruhe-Neureut verbinden. Brücke und Anbindung sollen gleichzeitig fertiggestellt werden, um den Verkehr über die Südtangente und die B36 abzuleiten, so Mentrup. Man befinde sich in intensiven Planungsgesprächen mit dem Regierungspräsidium. Darin geht es auch um verschiedene Varianten der Querspange. Er bevorzuge eine nördliche Trasse entlang der Mineralölraffinerie Miro, so Mentrup. Dabei müsse Neureut vor neuem Durchgangsverkehr geschützt werden.