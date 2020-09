Die Bauarbeiten auf der Karlsruher Südtangente kurz vor der Rheinbrücke werden am Freitag wie geplant beendet. Nach Angaben des Regierungspräsidiums wird dann am Samstag die Verkehrssicherung abgebaut und die Strecke für den Verkehr freigegeben. In fünf Bauabschnitten wurde der Asphalt auf der B10 zwischen Knielingen und Rheinbrücke erneuert, was in den vergangenen sechs Wochen immer wieder für Staus sorgte.