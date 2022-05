Bauarbeiten an der Bahnüberführung beim Siemenskreisel beginnen

Bei den Bahnbauarbeiten in der Bruchsaler Innenstadt wird es ab nun laut. Denn die Bauarbeiten für die geplante Hilfsbrücke vor dem Bahnhof starten in der Nacht zu Samstag. Die alte Eisenbahnbrücke am Bruchsaler Siemenskreisel in der Stadtmitte soll abgerissen und erneuert werden. Bisher wurden die Arbeiten durch Sondierungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes verzögert. Weil keine Bomben gefunden wurden, kann nun mit den eigentlichen Arbeiten für eine Hilfsbrücke begonnen werden. Das hat in den kommenden Wochen immer wieder Auswirkungen auf den Bahn- und S-Bahn-Verkehr, der nur teilweise bis Bruchsal fahren kann. Fahrzeiten ändern sich auf den Strecken zwischen Heidelberg und Karlsruhe. Eine geplante Sperrung des Siemens Kreisels in der kommenden Woche wird wegen der Verzögerung der Bauarbeiten verschoben.