Die Basketballerinnen der Rutronik Stars Keltern sind nur noch einen Sieg von der Deutschen Meisterschaft entfernt. Sie gewannen am Freitagabend auswärts ihr Spiel gegen die Panthers Osnabrück mit 86:65. Am Sonntag um 16 Uhr treffen beide Mannschaften zum dritten Mal aufeinander. Gespielt wird das Finale im Modus "Best of Five". Meister wird, wer als Erster drei Spiele gewonnen hat.