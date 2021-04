Für die Rutronik Stars Keltern spielen am Freitagabend die zweite Partie im Finale um die Deutsche Meisterschaft der Basketball-Bundesliga der Frauen. Das erste Spiel gegen die Panthers Osnabrück hatte Keltern am Mittwoch zuhause gewonnen. Gespielt wird nach dem Modus "Best of Five". Wer dreimal gewinnt, ist Deutscher Meister. Sollte Keltern erneut gewinnen, könnte am Sonntag beim dritten Spiel bereits die Entscheidung fallen.