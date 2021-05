per Mail teilen

Der Textildienstleister Bardusch aus Ettlingen (Kreis Karlsruhe) hat im Corona-Jahr wegen geschlossener Gastronomie und Hotellerie weniger Umsatz gemacht, profitiert aber von der gestiegenen Sensibilität für Hygiene. Beim Umsatz büßte das Familienunternehmen nach eigenen Angaben 4,7 Prozent ein und erzielte 314 Millionen Euro. Ein Jahresergebnis nennt Bardusch nicht. In diesem Jahr feiert das Unternehmen seinen 150. Geburtstag. Zur Bardusch-Gruppe zählen mehr als 30 Wäschereien in sechs europäischen Ländern mit 3.500 Mitarbeitern. Eine große Geburtstagsfeier fällt wegen Corona aus, dafür will das Unternehmen zusammen mit seinen Mitarbeitern 150 gute Taten umsetzen.