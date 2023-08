Hype um Barbie: Ausstellung im Schloss Bruchsal lockt viele Fans

per Mail teilen

Der Film "Barbie" lockt seit Wochen Millionen Menschen ins Kino. Parallel dazu läuft im Schloss Bruchsal eine Ausstellung über die weltberühmte Puppe.

Noch bis 3. Oktober zeigt das Schloss Bruchsal Teile der weltweit größten Barbie-Sammlung. "Barbie - zwischen Alltag und Glamour" heißt die Schau, die die Trends der Damenmode von den 1960er Jahren bis in die Gegenwart nachspürt. Barbie im pompösen Märchenkleid, im Badeanzug oder in Motorradjacke. Barbie und ihr Freund Ken als Hollywood- oder Rockstars, wie Cher, Whitney Houston, Michael Jackson oder James Bond.

Die Ausstellung läuft parallel zum Film "Barbie", der in den Kinos schon über eine Milliarde Euro eingespielt hat.

Ausstellung im Schloss Bruchsal Teil von mehr als 18.000 Barbies

Die Düsseldorferin Bettina Dorfmann hat mehr als 18.000 Barbie-Exemplare gesammelt. Eine Auswahl ihrer Sammlung wird im Schloss Bruchsal gezeigt. An diesem Tag können Besucherinnen und Besucher den Wert ihrer mitgebrachten Barbies schätzen lassen.

So wie schon vergangenen Sonntag: Da sind dem Angebot einige Barbie-Fans gefolgt, wie zum Beispiel Annika Fischer. Sie hat als Kind sehr gerne mit Barbies gespielt und immer noch Puppen bei sich zu Hause. Eine mitgebrachte schwangere Barbie-Puppe wird von Expertin Bettina Dorfmann auf rund 30 Euro Wert geschätzt.

Barbie kann tausende Euro Wert sein

Wer eine seltene Barbie in gutem Zustand hat, der kann laut Bettina Dorfmann schon mal bis zu 10.000 Euro dafür bekommen. Wichtig sei der Zustand der Puppe. Am besten sei es, wenn sie noch original verpackt ist.

"Wichtig ist der Zustand, am besten noch original verpackt. Das Alter ist wichtig und wie viele es davon gab."

Die meisten Barbies sind natürlich nicht so viel wert und viele Besitzerinnen, die zum Schätztermin in das Bruchsaler Schloss gekommen sind, wollten ihre Barbies am Ende auch gar nicht hergeben.