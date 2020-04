Die Fahndung nach den beiden Bankräubern in Pforzheim verlief bislang ohne Ergebnis. Wie die Polizei mitteilte, haben die Täter keine Beute gemacht.

Die beiden Männer hatten laut Polizei gegen 12:30 Uhr eine Filiale der Volksbank im Pforzheimer Stadtteil Eutingen überfallen. An der sofort eingeleiteten Großfahndung ist auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Die Täter sind den Angaben zufolge wahrscheinlich bewaffnet.

Räuber zogen unverrichteter Dinge wieder ab

Laut Polizei waren die beiden Männer kurz vor halb eins in die Eutinger Volksbankfiliale gestürmt . Einer von ihnen hatte eine Schußwaffe in der Hand. Eine Angestellte am Schalter machte den Tätern jedoch klar, dass sie an das Geld nicht rankomme. Weil sie zudem im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen hinter einer Abtrennung aus Panzerglas stand, zogen die Räuber unverrichteter Dinge wieder ab.

An der sofort eingeleiteten Großfahndung beteiligten sich bis zu 25 Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber - bislang ohne Erfolg. Die Männer trugen nach Polizeiangaben Motorradkleidung und Helme. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Pforzheim zu melden.