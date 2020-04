per Mail teilen

Nichts geht mehr in Gondelsheim im Landkreis Karlsruhe. Der einzige Bahnübergang im Ort ist auf längere Zeit gesperrt. Autos könne nicht mehr rüber. Ost und West sind getrennt und das spüren die Menschen vor allem im östliche Ortsteil.

Der Supermarkt liegt nämlich im Westen. Noch können Fußgänger und Radfahrer den Bahnübergang passieren. Wenn die Schranke aber dauerhaft zu ist, weil viele Züge fahren, bleibt nur noch eine acht Meter Hohe provisorische Fußgängerbrücke oder die Unterführung gut 500 Meter weiter. Stefanie Teuber kann dann nicht mehr mit ihren Einkäufen so einfach über die Gleise, wie sie im Beitrag von Markus Bender erzählt.

Die Deutsche Bahn hat am Freitagabend mit der Sanierung der Schnellbahnstrecke zwischen Mannheim und Stuttgart begonnen. Und damit sind auch die Bahnübergänge zwischen Bruchsal und Bretten für Autos dauerhaft geschlossen. Besonders betroffen ist Gondelsheim. Hier sind zwei Ortsteile abgeschnitten. Wer mit dem Auto in den anderen Ortsteil will muss gut 15 Kilometer Umweg fahren.

Bis sich die Schranke wieder öffnet, brauchen die Menschen in Gondelsheim noch viel Geduld. Wenn alles nach Plan geht, sollte sich im Oktober dann hoffentlich der Bahnübergang wieder öffnen.